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У Венесуелі під час протестів проти президента Мадуро загинули 16 людей

Щонайменше 43 людини затримано
У Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
У Венесуелі під час протестів проти президента Мадуро загинули 16 людей Фото з вільних джерел

Люди загинули в кількох штатах країни, зокрема у столиці Каракасі, повідомляє місцеве видання La Prensa de Lara.

Водночас місцева організація "Центр моніторингу за соціальними конфліктами" повідомляє про 13 загиблих. Однак зазначено, що це жертви сутичок, особу яких вдалося підтвердити.

Громадська організація Foro Penal повідомила про затримання щонайменше 43 людей під час протестів у Каракасі та штаті Нуева-Еспарта.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.

Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносини зі США.

Канада, Гватемала та низка південноамериканських країн визнали главу парламенту Венесуели, лідера місцевої опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.

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24 01 2019 13:47
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