У Венесуелі під час протестів загинули дві людини, ще 80 отримали поранення
Таким чином, кількість жертв протестів, починаючи з початку квітня, зросла до 39 осіб, повідомляє DW.
"У Венесуелі внаслідок зіткнень демонстрантів та поліції у середу, 10 травня, загинув ще один протестувальник. Під час масових акцій протесту у столиці Венесуели Каракасі смертельне вогнепальне поранення отримав 26-річний учасник акції", - йдеться у повідомленні.
Крім того, близько 80 учасників масових демонстрацій у середу отримали поранення.
Як відомо, масові демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро тривають з початку квітня. Демонстранти та опозиція вимагають відставки президента-соціаліста, який, на їхню думку, намагається встановити в країні авторитарний режим.
За останній місяць у країні було заарештовано понад 1300 осіб, а близько 250 цивільних осіб постали перед військовим трибуналом. З метою подолати гостру політичну кризу Мадуро оголосив про свої наміри змінити Конституцію країни, проте опозиція відкинула цю ідею.
Читайте також: Як соціалізм і дешева нафта привели Венесуелу до голоду і катастрофи
Раніше iPress.ua повідомляв, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків