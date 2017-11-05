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У Венесуелі під час протестів загинули дві людини, ще 80 отримали поранення

Кількість жертв зросла до 39 осіб
У столиці Венесуели Каракасі застрелили ще одного протестувальник, ще одна людина померла від травм.
У Венесуелі під час протестів загинули дві людини, ще 80 отримали поранення Венесуела. Фото: Reuters

Таким чином, кількість жертв протестів, починаючи з початку квітня, зросла до 39 осіб, повідомляє DW.

"У Венесуелі внаслідок зіткнень демонстрантів та поліції у середу, 10 травня, загинув ще один протестувальник. Під час масових акцій протесту у столиці Венесуели Каракасі смертельне вогнепальне поранення отримав 26-річний учасник акції", - йдеться у повідомленні.  

Крім того, близько 80 учасників масових демонстрацій у середу отримали поранення.

Як відомо, масові демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро тривають з початку квітня. Демонстранти та опозиція вимагають відставки президента-соціаліста, який, на їхню думку, намагається встановити в країні авторитарний режим.

За останній місяць у країні було заарештовано понад 1300 осіб, а близько 250 цивільних осіб постали перед військовим трибуналом. З метою подолати гостру політичну кризу Мадуро оголосив про свої наміри змінити Конституцію країни, проте опозиція відкинула цю ідею.

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Раніше iPress.ua повідомляв, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.

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11 05 2017 09:38
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