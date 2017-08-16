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У Венесуелі в метро сталася серія вибухів

Всі люди зі станції були евакуйовані
У столиці Венесуели Каракасі, на центральній станції метро "Площа Венесуели" прогриміла низка вибухів.
У Венесуелі в метро сталася серія вибухів Фото: caracasmetro

Інцидент, за даними очевидців, стався близько 18:35 за місцевим часом. Всі люди зі станції були евакуйовані. Інформації про постраждалих в результаті того, що сталося, за даними видання, в даний момент немає.

У зв'язку з подією, як зазначає газета, в метро столиці Венесуели на першій лінії сталися сильні затримки. Ці проблеми, за даними представників місцевого метрополітену, повинні були бути врегульовані до 19:15 за місцевим часом, - повідомляє газета El National.

Як пояснили El National в управлінні метрополітену Каракаса, вибухи і затримки в роботі метро сталися через несправність одного з складів і були викликані "поїздом без тяги".

"Обслуговуючий персонал працює над відновленням роботи метрополітену", — йдеться в повідомленні прес-служби метро Каракаса в Twitter.

Нагадаємо, раніше на військовій базі у Венесуелі стався терористичний акт.

 
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16 08 2017 09:18
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