У Венесуелі в метро сталася серія вибухів
Інцидент, за даними очевидців, стався близько 18:35 за місцевим часом. Всі люди зі станції були евакуйовані. Інформації про постраждалих в результаті того, що сталося, за даними видання, в даний момент немає.
У зв'язку з подією, як зазначає газета, в метро столиці Венесуели на першій лінії сталися сильні затримки. Ці проблеми, за даними представників місцевого метрополітену, повинні були бути врегульовані до 19:15 за місцевим часом, - повідомляє газета El National.
Як пояснили El National в управлінні метрополітену Каракаса, вибухи і затримки в роботі метро сталися через несправність одного з складів і були викликані "поїздом без тяги".
"Обслуговуючий персонал працює над відновленням роботи метрополітену", — йдеться в повідомленні прес-служби метро Каракаса в Twitter.
Нагадаємо, раніше на військовій базі у Венесуелі стався терористичний акт.
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