У Венесуелі внаслідок вибуху у клубі загинули 17 людей
Один з присутніх кинув у натовп ємність із сльозогінним газом, яка вибухнула.
Також унаслідок вибуху п'ятеро людей постраждали, двоє з яких неповнолітні, - повідомляє CNN.
За словами міністра внутрішніх справ Венесуели Нестора Ревелола, близько 500 студентів перебували у клубі під час "переддипломної" вечірки. За його словами, у закладі почалася бійка, і "один із учасників підірвав банку із сльозогінним газом".
Правоохоронці затримали сім осіб, включаючи двох неповнолітніх, за підозрою у причетності до вибуху. За словами очевидців, що один з цих неповнолітніх відповідальність за вибух.
Клуб на час розслідування наказали закрити.
17 killed in stampede after brawl at crowded Caracas club https://t.co/65YTerEJIj pic.twitter.com/68AFFMc1oc— CaribNews (@caribnews) 16 июня 2018 г.
Нагадаємо, що в Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу "Луна". Внаслідок вибуху постраждали семеро осіб, їх в тяжкому стані доставили до медичних установ.
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