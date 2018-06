У Венесуелі внаслідок вибуху у клубі загинули 17 людей

Один з присутніх кинув у натовп ємність із сльозогінним газом, яка вибухнула.

Також унаслідок вибуху п'ятеро людей постраждали, двоє з яких неповнолітні, - повідомляє CNN.

За словами міністра внутрішніх справ Венесуели Нестора Ревелола, близько 500 студентів перебували у клубі під час "переддипломної" вечірки. За його словами, у закладі почалася бійка, і "один із учасників підірвав банку із сльозогінним газом".

Правоохоронці затримали сім осіб, включаючи двох неповнолітніх, за підозрою у причетності до вибуху. За словами очевидців, що один з цих неповнолітніх відповідальність за вибух.

Клуб на час розслідування наказали закрити.

