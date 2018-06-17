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У Венесуелі внаслідок вибуху у клубі загинули 17 людей

Внаслідок вибуху п'ятеро людей постраждали, двоє з яких неповнолітні
Щонайменше 17 людей, у тому числі вісім неповнолітніх, загинули унаслідок вибуху 16 червня у нічному клубі в Каракасі, у Венесуелі.
У Венесуелі внаслідок вибуху у клубі загинули 17 людей Фото: apnews.com

Один з присутніх кинув у натовп ємність із сльозогінним газом, яка вибухнула.

Також унаслідок вибуху п'ятеро людей постраждали, двоє з яких неповнолітні, - повідомляє CNN.

За словами міністра внутрішніх справ Венесуели Нестора Ревелола, близько 500 студентів перебували у клубі під час "переддипломної" вечірки. За його словами, у закладі почалася бійка, і "один із учасників підірвав банку із сльозогінним газом".

Правоохоронці затримали сім осіб, включаючи двох неповнолітніх, за підозрою у причетності до вибуху. За словами очевидців, що один з цих неповнолітніх відповідальність за вибух.

Клуб на час розслідування наказали закрити. 

Нагадаємо, що в Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу "Луна". Внаслідок вибуху постраждали семеро осіб, їх в тяжкому стані доставили до медичних установ.

 

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17 06 2018 11:14
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