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У Венесуелі вибори закінчилися масштабними сутичками зі смертями

Явка на загальнонаціональних виборах до Конституційної асамблеї Венесуели склала 41,5%
Вибори 30 липня у Венесуелі були затьмарені насильством, масштабними акціями протесту та загибеллю як мінімум 10 людей.
У Венесуелі вибори закінчилися масштабними сутичками зі смертями Венесуела. Фото: Reuters

"У кількох частинах країни сталися напади на виборчі дільниці, під час яких спалили машини для голосування та загинуло, як мінімум 10 людей", - повідомляє ВВС Україна.

Зазначається, що явка на загальнонаціональних виборах до Конституційної асамблеї Венесуели склала 41,5%, за даними виборчої комісії. Участь у голосуванні взяли понад вісім мільйонів людей, заявила голова комісії Тібісай Лусена.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав голосування "найважливішими виборами у політичній системі Венесуели". Натомість опозиція каже, що вибори до Конституційної асамблеї - це спроба президента Мадуро захопити владу в країні. Опозиція бойкотувала голосування і закликала до подальших протестів у понеділок.

Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та переформатувати конгрес, який зараз контролює опозиція.

Президент Мадуро вважає, що вибори - єдиний спосіб відновити мир після місяців протестів та періоду політичної невизначеності. Але його критики називають це захопленням влади.

Попри насильство, голова виборчої комісії назвала вибори "успішними", а явку "надзвичайною".

Як відомо, у неділю У Венесуелі проходило голосування за конституційну асамблею, що наділену повноваженнями внести зміни до конституції країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Натомість в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів у країні.

Нагадаємо: напередодні голосування протестувальники, попри заборону на демонстрації, заблокували дороги у столиці країни Каракасі. Усього ж за чотири місяці антиурядових безладів у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, отримали поранення тисячі людей, сотні потрапили у в'язницю.

Відзначимо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

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31 07 2017 10:37
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