У Венесуелі вибори закінчилися масштабними сутичками зі смертями
"У кількох частинах країни сталися напади на виборчі дільниці, під час яких спалили машини для голосування та загинуло, як мінімум 10 людей", - повідомляє ВВС Україна.
Зазначається, що явка на загальнонаціональних виборах до Конституційної асамблеї Венесуели склала 41,5%, за даними виборчої комісії. Участь у голосуванні взяли понад вісім мільйонів людей, заявила голова комісії Тібісай Лусена.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав голосування "найважливішими виборами у політичній системі Венесуели". Натомість опозиція каже, що вибори до Конституційної асамблеї - це спроба президента Мадуро захопити владу в країні. Опозиція бойкотувала голосування і закликала до подальших протестів у понеділок.
Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та переформатувати конгрес, який зараз контролює опозиція.
Президент Мадуро вважає, що вибори - єдиний спосіб відновити мир після місяців протестів та періоду політичної невизначеності. Але його критики називають це захопленням влади.
Попри насильство, голова виборчої комісії назвала вибори "успішними", а явку "надзвичайною".
Як відомо, у неділю У Венесуелі проходило голосування за конституційну асамблею, що наділену повноваженнями внести зміни до конституції країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Натомість в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів у країні.
Нагадаємо: напередодні голосування протестувальники, попри заборону на демонстрації, заблокували дороги у столиці країни Каракасі. Усього ж за чотири місяці антиурядових безладів у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, отримали поранення тисячі людей, сотні потрапили у в'язницю.
Відзначимо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.
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