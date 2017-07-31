У Венесуелі вибори закінчилися масштабними сутичками зі смертями

Вибори 30 липня у Венесуелі були затьмарені насильством, масштабними акціями протесту та загибеллю як мінімум 10 людей.

"У кількох частинах країни сталися напади на виборчі дільниці, під час яких спалили машини для голосування та загинуло, як мінімум 10 людей", - повідомляє ВВС Україна.

Зазначається, що явка на загальнонаціональних виборах до Конституційної асамблеї Венесуели склала 41,5%, за даними виборчої комісії. Участь у голосуванні взяли понад вісім мільйонів людей, заявила голова комісії Тібісай Лусена.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав голосування "найважливішими виборами у політичній системі Венесуели". Натомість опозиція каже, що вибори до Конституційної асамблеї - це спроба президента Мадуро захопити владу в країні. Опозиція бойкотувала голосування і закликала до подальших протестів у понеділок.

Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та переформатувати конгрес, який зараз контролює опозиція.

Президент Мадуро вважає, що вибори - єдиний спосіб відновити мир після місяців протестів та періоду політичної невизначеності. Але його критики називають це захопленням влади.

Попри насильство, голова виборчої комісії назвала вибори "успішними", а явку "надзвичайною".

Як відомо, у неділю У Венесуелі проходило голосування за конституційну асамблею, що наділену повноваженнями внести зміни до конституції країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Натомість в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів у країні.

Нагадаємо: напередодні голосування протестувальники, попри заборону на демонстрації, заблокували дороги у столиці країни Каракасі. Усього ж за чотири місяці антиурядових безладів у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, отримали поранення тисячі людей, сотні потрапили у в'язницю.

Відзначимо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.