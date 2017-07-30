У Венесуелі застрелили кандидата до Конституційної асамблеї Група невідомих увірвалася до чоловіка до дому

Кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

Фото: Передвиборча листівка Пінеди

Про це повідомила прокуратура країни. Група невідомих увірвалася в будинок 39-річного юриста і кілька разів вистрілила в нього. Подія сталася напередодні ввечері, проте відомо про це стало лише зараз. Прокуратура почала розслідування за фактом загибелі юриста. У неділю в Венесуелі відбуваються вибори до установчих зборів країни. Нагадаємо, 6 липня десятки прихильників президента Венесуели увірвалися в підконтрольну опозиції національну асамблею, поранивши декількох депутатів і журналістів.

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