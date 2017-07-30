CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Венесуелі застрелили кандидата до Конституційної асамблеї
Група невідомих увірвалася до чоловіка до дому
Фото: Передвиборча листівка Пінеди
Про це повідомила прокуратура країни.
Група невідомих увірвалася в будинок 39-річного юриста і кілька разів вистрілила в нього.
Подія сталася напередодні ввечері, проте відомо про це стало лише зараз.
Прокуратура почала розслідування за фактом загибелі юриста.
У неділю в Венесуелі відбуваються вибори до установчих зборів країни.
Нагадаємо, 6 липня десятки прихильників президента Венесуели увірвалися в підконтрольну опозиції національну асамблею, поранивши декількох депутатів і журналістів.
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