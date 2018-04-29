У Венеції встановили турнікети для контролю кількості туристів у місті

Мер міста Луїджі Брагнаро пояснив, що туристи мають велике значення для Венеції, але на першому місці – безпека місцевих жителів і мандрівників

З 28 квітня у Венеції (Італія) встановили турнікети для контролю кількості туристів у місті.

"Через турнікети біля мосту Конституції і вокзалу Санта-Лючія може пройти обмежене число туристів, після чого прохід буде доступний тільки для місцевих жителів. Ці заходи вжито у зв'язку з необхідністю контролювати потоки туристів, які повинні рівномірно розподілятися містом", - повідомляє La Repubblica.



Фото: La Repubblica

Нагадаємо, що асоціації та групи активістів з 14 південних європейських міст створили мережу для об'єднання зусиль у боротьбі з масовим туризмом.

На даний момент до об’єднання входять 10 іспанських міст, включаючи Мадрид, Барселону та Пальму де Майорка, а також португальський Лісабон та італійська Венеція. До мережі також входять іспанські Канарські острови та Мальта.

Останнім часом міста по всій Європі активізували зусилля, спрямовані на те, щоб закрити сервіси із спільного використання житла, такі як Airbnb, через те, що вони впливають на зростання цін для місцевого населення.

За даними Всесвітньої організації з туризму, кількість туристів у ЄС зросла на 8,0% у минулому році, до 538 млн. осіб, що складає 40% від світового туристичного потоку.