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У Венеції вводять податок для туристів, які прибувають на один день

Розмір податку буде коливатися від 2,5 до 10 євро залежно від сезону
У Венеції вводять податок для тих туристів, які приїжджають у місто на один день.
У Венеції вводять податок для туристів, які прибувають на один день Фото: jijour.com

Розмір податку буде коливатися від 2,5 до 10 євро залежно від сезону, його почнуть стягати у липні 2019 року, повідомляє BBC

Інші туристи вже платять подібний податок: він включений у вартість готельних номерів та квартир.

Нові надходження до бюджету міста необхідні для підтримки чистоти і порядку в міст. Новий збір торкнеться тих, хто прибуває до Венеції на один день без ночівлі: наприклад, пасажири круїзних лайнерів, які сьогодні звільнені від туристичного податку.

Міська влада розраховує, що новий податок може щорічно приносити в бюджет Венеції до 50 мільйонів євро.

Також, Туреччина з 1 січня 2019 року вводить податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро, який стягуватимуть в аеропортах після прильоту.

 
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02 01 2019 10:21
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