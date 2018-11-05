У Венеції заборонили відкривати нові заклади з їжею на винос

Така політика має на меті скоротити кількість туристів, які "псують естетичний образ міста"

Влада Венеції ввела заборону на відкриття у найближчі три роки нових закладів з їжею на винос в рамках зусиль зі зменшення негативного впливу на місто массового туризму.

Заборона стала спробою скоротити кількість туристів, які влаштовують перекуси на сходах історичних церков, мостів і берегах каналів, псуючи при цьому естетичний образ італійського міста, повідомляє The Independent.

Споживання їжі на древніх вулицях і площах Венеції також створює велику кількість сміття та пов'язану з цим проблему проблеми паразитів і зграй чайок та голубів. Чайки часом вихоплюють їжу з рук у туристів, які ні про що не підозрюють.

Рішення влади Венеції поширюється також на популярні у туристів острови Мурано і Бурано.

Для вже наявних закладів також почнуть діяти нові правила. Їх зобов'яжуть збирати сміття біля пам'яток, поряд з якими вони розташовані, поставити сміттєві баки і організовувати туалети для туристів, заявив мер Венеції Луїджі Бруньяро.

Нагадаємо, що З 28 квітня у Венеції встановили турнікети для контролю кількості туристів у місті.

iPress.ua повідомляв, що асоціації та групи активістів з 14 південних європейських міст створили мережу для об'єднання зусиль у боротьбі з масовим туризмом.