Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Венеції заборонили відкривати нові заклади з їжею на винос

Така політика має на меті скоротити кількість туристів, які "псують естетичний образ міста"
Влада Венеції ввела заборону на відкриття у найближчі три роки нових закладів з їжею на винос в рамках зусиль зі зменшення негативного впливу на місто массового туризму.
У Венеції заборонили відкривати нові заклади з їжею на винос Фото: independent.co.uk

Заборона стала спробою скоротити кількість туристів, які влаштовують перекуси на сходах історичних церков, мостів і берегах каналів, псуючи при цьому естетичний образ італійського міста, повідомляє The Independent.

Споживання їжі на древніх вулицях і площах Венеції також створює велику кількість сміття та пов'язану з цим проблему проблеми паразитів і зграй чайок та голубів. Чайки часом вихоплюють їжу з рук у туристів, які ні про що не підозрюють.

Рішення влади Венеції поширюється також на популярні у туристів острови Мурано і Бурано.

Для вже наявних закладів також почнуть діяти нові правила. Їх зобов'яжуть збирати сміття біля пам'яток, поряд з якими вони розташовані, поставити сміттєві баки і організовувати туалети для туристів, заявив мер Венеції Луїджі Бруньяро.

Нагадаємо, що З 28 квітня у Венеції встановили турнікети для контролю кількості туристів у місті.

iPress.ua повідомляв, що асоціації та групи активістів з 14 південних європейських міст створили мережу для об'єднання зусиль у боротьбі з масовим туризмом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2018 13:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.