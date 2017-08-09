У вересні бійці АТО отримають перші збільшені зарплати
Про це під час поїздки в зону АТО повідомив міністр оборони Степан Полторак, інформує прес-служба Міноборони.
"Також військовослужбовці затребуваних і небезпечних професій – розвідники, військові танкових підрозділів та інші фахівці будуть отримувати ще додаткове грошове утримування – надбавки за проходження служби в цих підрозділах", – сказав Полторак.
Також Степан Полторак наголосив, що 1 січня наступного року буде повністю змінено порядок нарахування грошового утримання військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, 11 серпня міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення доплат військових Збройних сил ЗСУ за службу на Донбасі. Так, очікується, що доплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, виросте до 10 тис. грн на місяць. На другій лінії – до 4,5 тисячі грн.
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