БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ вересні 2017 року споживчі ціни в Україні підвищилися на 2,0%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У вересні ціни на продукти зросли на 2%, на одяг і взуття - на 8,9%
У січні-вересні інфляція становила 10,2%
Фото: rbc.ua
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні підвищилися на 2,0%, на одяг і взуття - на 8,9%, на житлово-комунальні послуги - на 0,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - на 0, 5%, на освіту - на 12,0%, повідомляє Державна служба статистики.
У січні-вересні інфляція становила 10,2%.
У порівнянні з вереснем 2016 року у вересні 2017 року споживчі ціни підвищилися на 16,4%.
Нагадаємо, що Нацбанк очікує уповільнення інфляції до кінця року.
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