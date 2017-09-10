У вересні ціни на продукти зросли на 2%, на одяг і взуття - на 8,9%

У вересні 2017 року споживчі ціни в Україні підвищилися на 2,0%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні підвищилися на 2,0%, на одяг і взуття - на 8,9%, на житлово-комунальні послуги - на 0,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - на 0, 5%, на освіту - на 12,0%, повідомляє Державна служба статистики.

У січні-вересні інфляція становила 10,2%.

У порівнянні з вереснем 2016 року у вересні 2017 року споживчі ціни підвищилися на 16,4%.

Нагадаємо, що Нацбанк очікує уповільнення інфляції до кінця року.