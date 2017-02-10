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У вересні в Україні на журналістів скоєно 11 нападів, - НСЖУ

Найбільше інцидентів зафіксовано в столиці
Національна спілка журналістів зафіксувала 11 випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків у вересні.
У вересні в Україні на журналістів скоєно 11 нападів, - НСЖУ Фото: з вільних джерел

"Національна спілка журналістів України оприлюднила моніторинг фізичної безпеки журналістів за вересень. Виявлено 11 випадків застосування фізичної сили стосовно працівників ЗМІ. Усього - 4 інциденти в Києві та Київській області, по 2 в Одесі та у Донецькій області, по 1 - у Рівненській, Полтавській та в Запоріжжі", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на НСЖУ.

Зокрема, інциденти з побиттям у вересні відбулися з журналісткою видання "Вісник Кременчука" (Полтавська область) Оленою Ліпошко, оператором телеканалу Z (Запоріжжя) Андрієм Сергєєвим, членом знімальної групи "ТСН" (1+1, Київ) Тарасом Середичем.

Також били Ганну Закутську зі знімальної групи телеканалу "ЗІК", програма "Житлоблуд" (Київ), редактора видання "Васильківщина" (Київська область) Олексія Марченка, журналіста видання "Закон і порядок", блогера із Добропілля (Донецька область) Тараса Халяву, члена знімальної групи програми "Схеми" ("Радіо Свобода", Київ) Михайла Ткача.

Крім того, жертвами нападів стали журналіст "Громадського телебачення" Дмитро Реплянчук, журналіст проекту "Радіо свобода" "Донбасс.Реалии" Артем Лютий, журналіст видання Politeka (Київ) Вадим Дорошенко, громадський активіст і незалежний журналіст з Одеси Святослав Огренчук.

Як відомо, напередодні журналісти програми "Схеми" знімали сюжет про весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, де між оператором і людиною з посвідченням Державного управління справами виник конфлікт. Співробітник УДО заважав оператору знімати, мотивуючи це тим, що у ресторані "QueenCountryClub" у Козин на Київщині проводитимуться державні заходи.

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02 10 2017 15:22
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