ПОЛІТИКА НОВИНИДо Верховної Ради внесено законопроект №8380 від 18.05.2018 про зміни до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Верховній Раді хочуть перейменувати Кіровоградську область
За попередньою інформацією – на Кропивницьку
Фото: mapio.net
Інформація про це опублікована на сайті парламенту.
Серед ініціаторів законопроекту зазначені 153 народних депутата.
Як повідомляє "Українська правда", один зі співавторів проекту закону – Альона Шкрум – заявила, що пропонується перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.
Нагадаємо, Кіровоградська міська рада 27 листопада 2017 року виконала вимогу закону про декомунізацію і змінила свою назву на міську раду міста Кропивницький – через 16 місяців після зміни назви міста.
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18 05 2018 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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