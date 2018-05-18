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У Верховній Раді хочуть перейменувати Кіровоградську область

За попередньою інформацією – на Кропивницьку
До Верховної Ради внесено законопроект №8380 від 18.05.2018 про зміни до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області.
У Верховній Раді хочуть перейменувати Кіровоградську область Фото: mapio.net

Інформація про це опублікована на сайті парламенту.

Серед ініціаторів законопроекту зазначені 153 народних депутата.

Як повідомляє "Українська правда", один зі співавторів проекту закону – Альона Шкрум – заявила, що пропонується перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.

Нагадаємо, Кіровоградська міська рада 27 листопада 2017 року виконала вимогу закону про декомунізацію і змінила свою назву на міську раду міста Кропивницький – через 16 місяців після зміни назви міста.

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18 05 2018 21:20
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