У Верховній Раді планують створити офіс реформ
Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.
"У нас є дискусія з нашими партнерами щодо експертної допомоги. Це має бути певна кількість фахівців, які допомагали б у впровадженні, зокрема реформи парламенту ... та інших реформ, які відбуваються", – сказав Парубій журналістам, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" в Тустані (Львівська обл.) в суботу, 4 серпня.
За словами голови парламенту, планується, що буде виділено підтримку і через конкурс набиратимуть фахівців.
"Я не можу сказати, що це питання вже вирішене. Зараз з цього приводу ми ведемо дискусії з нашими партнерами, які підтримують український парламент і Україну", – наглосив спікер.
Нагадаємо, Швеція надасть додатково $380 тис. на підтримку реформ в Україні.
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