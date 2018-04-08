У Верховній Раді планують створити офіс реформ

За словами глави парламенту, це мають бути фахівці, які допомагатимуть у впровадженні реформ

За підтримки партнерів у Верховній Раді планують створити офіс просування реформ за різними напрямками.

Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.

"У нас є дискусія з нашими партнерами щодо експертної допомоги. Це має бути певна кількість фахівців, які допомагали б у впровадженні, зокрема реформи парламенту ... та інших реформ, які відбуваються", – сказав Парубій журналістам, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" в Тустані (Львівська обл.) в суботу, 4 серпня.

За словами голови парламенту, планується, що буде виділено підтримку і через конкурс набиратимуть фахівців.

"Я не можу сказати, що це питання вже вирішене. Зараз з цього приводу ми ведемо дискусії з нашими партнерами, які підтримують український парламент і Україну", – наглосив спікер.

Нагадаємо, Швеція надасть додатково $380 тис. на підтримку реформ в Україні.