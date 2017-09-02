У Верховній Раді побилися депутати Мельничук і Лещенко, - ВІДЕО

В сесійній залі Верховної Ради побилися народні депутати Іван Мельничук та Сергій Лещенко.

Що стало причиною бійки наразі невідомо.

Лещенку порвали піджак. При цьому, сам Лещенко вдарив в обличчя Мельничуку. Після цього депутатів відтіснили один від одного і конфлікт було врегульовано, інформують "Українські новини".

"Я вважаю піджак - це не висока плата за те, щоб суспільство знало, хто займається корупцією", - так Лещенко прокоментував інцидент.

Андрій Парубій доручив комітету Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту розглянути цей інцидент на своєму засіданні.

Згодом, інший депутат від БПП Олег Барна в кулуарах Ради пояснив інцидент.

"Людина має виходити з християнських цінностей – не брехати. І те, що він подає в Фейсбуці інформацію, звідки він взяв це джерело? Не може говорити людина про моральні і етичні цінності чи демократичні засади, коли в душі деякі депутати цинічні і брехливі. Особливо ті, які говорять про демократичні засади європейського напрямку розвитку. То звинувачують когось в сексизмі, брешуть, а самі відмовляються, і ці подвійні стандарти відносно підписів за Яценюка. Потім починають говорити, що хтось за вказівкою з Банкової щось не робить, звідки взяв цю інформацію, хто сказав? Просто людина стала депутатом, але не позбулася журналістських замашок, робити піар на поданні закрученої інформації. Це біда суспільства. Він подав інформацію, ніби я не ходжу на засідання комітету протидії корупції, нібито за вказівкою з Банкової, куди нас викликали.Я його (Лещенка, -ред.) не карав, я був виключно миротворцем", - сказав Барна.

Нагадаємо, що наприкінці грудня у сесійній залі Верховної Ради України сталася бійка між народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Павлом Кишкарем та позафракційним Михайлом Головком.