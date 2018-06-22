CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроти ночі 22 червня у відділення банку в Солом'янському районі Києва невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У відділення "Ощадбанк" у Києві кинули пляшки із запальною сумішшю
Постраждалих немає
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
"О 03:45 надійшла інформація, що по вул. Героїв Севастополя чутно вибухи і йде дим. Встановлено, що тут знаходиться одноповерхова будівля, в якій розміщено банківське відділення. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
У приміщенні пошкоджено вікна і виникла пожежа, проте унаслідок події ніхто не постраждав.
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22 06 2018 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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