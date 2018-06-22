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У відділення "Ощадбанк" у Києві кинули пляшки із запальною сумішшю

Постраждалих немає
Проти ночі 22 червня у відділення банку в Солом'янському районі Києва невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю.
У відділення "Ощадбанк" у Києві кинули пляшки із запальною сумішшю Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"О 03:45 надійшла інформація, що по вул. Героїв Севастополя чутно вибухи і йде дим. Встановлено, що тут знаходиться одноповерхова будівля, в якій розміщено банківське відділення. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.


Фото: facebook.com/UA.KyivPolice


Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У приміщенні пошкоджено вікна і виникла пожежа, проте унаслідок події ніхто не постраждав.

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22 06 2018 10:25
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