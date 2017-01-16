У Відні облили червоною фарбою пам'ятник радянським військовим
Невідомі облили фасад темно-червоною фарбою, повідомляє "Новое время".
Російське дипломатичне відомство вимагає вжити термінових заходів щодо усунення завданої шкоди, виявлення та покарання винних осіб, а також запобігання подібних ситуацій.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Росії попередило, що нові норми законодавства Польщі про заборону пропаганди комунізму можуть призвести до масового винищення радянських і російських пам'ятників, що, у свою чергу, може ще більше ускладнити відносини Москви і Варшави.
Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: