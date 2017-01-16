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У Відні облили червоною фарбою пам'ятник радянським військовим

Росія вимагає вжити термінових заходів щодо усунення завданої шкоди, виявлення та покарання винних осіб
Посольство Росії направило ноту протесту в Міністерство закордонних справ Австрії з вимогою знайти винних в оскверненні пам'ятника радянським військовим.
У Відні облили червоною фарбою пам

Невідомі облили фасад темно-червоною фарбою, повідомляє "Новое время".

Російське дипломатичне відомство вимагає вжити термінових заходів щодо усунення завданої шкоди, виявлення та покарання винних осіб, а також запобігання подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Росії попередило, що нові норми законодавства Польщі про заборону пропаганди комунізму можуть призвести до масового винищення радянських і російських пам'ятників, що, у свою чергу, може ще більше ускладнити відносини Москви і Варшави.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

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16 01 2017 22:37
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