CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМешканці в’єтнамського селища неподалік від столиці Ханоя захопили в заручники щонайменше 32 поліцейських. Причиною став земельний конфлікт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У В’єтнамі селяни захопили в заручники десятки поліцейських
Мешканці села стверджують, що їхня земля була нелегально відібрана
Фото: rss-catalog.net
Про це повідомляє ВВС.
За словами одного з місцевих, правоохоронці не будуть звільнені допоки в ситуацію не втрутиться уряд.
Мешканці села стверджують, що їхня земля була нелегально відібрана та продана телекомунікаційною компанією, якою володіє армія країни.
Сутички між місцевими невдоволеними мешканцями та представниками влади почалися пізно ввечері 15 квітня. В результаті було затримано 4 осіб.
Також повідомляється, що поліція оточила район та не пускає туди журналістів.
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16 04 2017 23:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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