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У В’єтнамі селяни захопили в заручники десятки поліцейських

Мешканці села стверджують, що їхня земля була нелегально відібрана
Мешканці в’єтнамського селища неподалік від столиці Ханоя захопили в заручники щонайменше 32 поліцейських. Причиною став земельний конфлікт.
У В’єтнамі селяни захопили в заручники десятки поліцейських Фото: rss-catalog.net

Про це повідомляє ВВС.

За словами одного з місцевих, правоохоронці не будуть звільнені допоки в ситуацію не втрутиться уряд.

Мешканці села стверджують, що їхня земля була нелегально відібрана та продана телекомунікаційною компанією, якою володіє армія країни.

Сутички між місцевими невдоволеними мешканцями та представниками влади почалися пізно ввечері 15 квітня. В результаті було затримано 4 осіб.

Також повідомляється, що поліція оточила район та не пускає туди журналістів.

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16 04 2017 23:15
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