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У Віндзорському замку хор заспівав "Щедрика"

У хорі співають хлопчики від 8 до 13 років - усі вони є вихованцями школи Святого Джорджа
У Віндзорському замку в Англії хор каплиці Святого Джорджа заспівав різдвяну пісню "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.
У Віндзорському замку хор заспівав "Щедрика" Фото:ivtour.com.ua

Хор при каплиці кілька разів у поточному році вже співав для королеви Єлизавети та інших членів королівської родини. Зокрема, його виступ чули на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у травні, а також на весіллі онучки королеви, принцеси Євгенії.

У хорі співають хлопчики від 8 до 13 років - усі вони є вихованцями школи Святого Джорджа.

Різдвяна колядка "Щедрик" відома в усьому світі саме в обробці Миколи Леонтовича та має англійську назву "Carol of the Bells" (Колядка дзвонів). Походження оригінальної мелодії "Щедрика" невідоме. А обробка українського композитора вперше пролунала у виконанні хору Київського університету в 1916 році.

Додамо, аби вибрати півсотні оригінальних варіантів Carol of the bells, автори проекту Bandura Style переглянули близько тисячі відеороликів. Наш Леонтович – композитор, що написав шедевр, лейтмотив якого складається, по суті, з трьох нот.

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23 12 2018 23:24
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