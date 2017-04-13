У Вінниці через вибух гранати загинув 20-річний військовослужбовець

У Вінниці минулої ночі пролунав вибух поблизу будинку культури, в результаті якої загинув 20-річний солдат місцевої військової частини, поранення отримали троє його знайомих.

Близько 2:25 в поліцію надійшло повідомлення від вінничанина про те, що на вул. Замостянської у будинку культури відбувся вибух, в результаті якого постраждали люди, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки. Разом із загиблим перебував 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина 20-річний вінничанин. Всі вони отримали осколкові поранення і госпіталізовані.

Під час огляду з місця події поліція вилучила 5 різнокаліберних патронів, стріляний тубус РПГ-26, 2 димові шашки і 3 важеля запалів до осколковим гранат. Все це було направлено на експертизу.

Поліція встановлює обставини трагедії і походження боєприпасів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок"). За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували в короткостроковій відпустці.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, у військових частинах особовий склад яких виконує бойові завдання в зоні проведення АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці.