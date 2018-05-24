У Вінниці чиновник міськради отримав як хабар обігрівач
Чиновник вимагав хабара від переможця тендера на виконання ремонтних робіт в освітніх закладах міста, повідомляє прес-служба обласної поліції
"Так, було задокументовано факт вимагання від представників комерційної структури неправомірної вигоди. Однак хабара просив надати не в грошовому вигляді, а у вигляді опалювальної техніки. За підписання актів виконаних робіт та в подальшому нестворення перешкод при прийнятті будівельно-монтажних робіт за завищеними цінами чиновник отримав певну техніку, вартість якої 37 тисяч гривень", - розповіли в поліції.
У ході обшуків майно, отримане як хабар, було вилучено. Зловмиснику повідомили про підозру в схваленні пропозиції неправомірної вигоди Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25 тис. грн, арешт від трьох до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, що Київська місцева прокуратура №9 разом із Солом'янським управлінням поліції та УЗЕ в м. Київ ДЗЕ Нацполіції України затримала заступника директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва на одержанні 200 тисяч гривень хабара.
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