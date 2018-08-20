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У Вінниці горіла виправна колонія: евакуювали 100 людей

Встановлюються причини загоряння
19 серпня на території Вінницької установи виконання покарань сталася пожежа, евакуювали 100 людей.
У Вінниці горіла виправна колонія: евакуювали 100 людей Фото: dsns.gov.ua

"Потерпілих немає. Евакуйовано близько 100 осіб. Ситуація контрольована. Працюють усі служби оперативного реагування. Встановлюються причини загорання", - написала у Facebook речниця поліції Вінницької області Анна Олійник.

Олійник додала, що пожежу ліквідували о 17:20, потерпілих і втікачів немає. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група поліції.

Патрульна поліція частково обмежувала рух на прилеглих вулицях, щоб підрозділи  ДСНС могли безперешкодно мати доступ до місця пожежі.

Нагадаємо, що в ніч на вівторок 14 серпня вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва.

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20 08 2018 09:58
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