У Вінниці горіла виправна колонія: евакуювали 100 людей

19 серпня на території Вінницької установи виконання покарань сталася пожежа, евакуювали 100 людей.

"Потерпілих немає. Евакуйовано близько 100 осіб. Ситуація контрольована. Працюють усі служби оперативного реагування. Встановлюються причини загорання", - написала у Facebook речниця поліції Вінницької області Анна Олійник.

Олійник додала, що пожежу ліквідували о 17:20, потерпілих і втікачів немає. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група поліції.

Патрульна поліція частково обмежувала рух на прилеглих вулицях, щоб підрозділи ДСНС могли безперешкодно мати доступ до місця пожежі.

Нагадаємо, що в ніч на вівторок 14 серпня вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва.