CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ19 серпня на території Вінницької установи виконання покарань сталася пожежа, евакуювали 100 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вінниці горіла виправна колонія: евакуювали 100 людей
Встановлюються причини загоряння
Фото: dsns.gov.ua
"Потерпілих немає. Евакуйовано близько 100 осіб. Ситуація контрольована. Працюють усі служби оперативного реагування. Встановлюються причини загорання", - написала у Facebook речниця поліції Вінницької області Анна Олійник.
Олійник додала, що пожежу ліквідували о 17:20, потерпілих і втікачів немає. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група поліції.
Патрульна поліція частково обмежувала рух на прилеглих вулицях, щоб підрозділи ДСНС могли безперешкодно мати доступ до місця пожежі.
Нагадаємо, що в ніч на вівторок 14 серпня вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва.
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