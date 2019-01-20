CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вінниці сталася пожежа в кімнаті гуртожитку транспортного коледжу. У результаті інциденту один студент отримав опіки руки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вінниці горів гуртожиток транспортного коледжу
Причину пожежі з'ясовують фахівці
Фото: dsns.gov.ua
"20 січня о 00:36 надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат гуртожитку Вінницького транспортного коледжу, що розташований на вул. Героїв Крут в обласному центрі. Персонал об'єкта до прибуття рятувальників провів евакуацію 30 мешканців. Площа пожежі становила 15 кв.м.", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежу ліквідували о 01:05.
Відзначається, що 22-річний студент отримав незначні опіки руки. Ще двоє жителів кімнати, доставлені в лікарню з підозрою на отруєння продуктами горіння, від госпіталізації відмовилися.
Нагадаємо, що в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.
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20 01 2019 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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