У Вінниці горів гуртожиток транспортного коледжу

У Вінниці сталася пожежа в кімнаті гуртожитку транспортного коледжу. У результаті інциденту один студент отримав опіки руки.

"20 січня о 00:36 надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат гуртожитку Вінницького транспортного коледжу, що розташований на вул. Героїв Крут в обласному центрі. Персонал об'єкта до прибуття рятувальників провів евакуацію 30 мешканців. Площа пожежі становила 15 кв.м.", - повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежу ліквідували о 01:05.

Відзначається, що 22-річний студент отримав незначні опіки руки. Ще двоє жителів кімнати, доставлені в лікарню з підозрою на отруєння продуктами горіння, від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, що в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.