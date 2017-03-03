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У Вінниці спалили авто депутата міськради, - ФОТО

Машина була припаркована біля будинку депутата Уманця
Невідомі в ніч на п'ятницю спалили автомобіль депутата Вінницької міської ради від партії "Свобода" Дмитра Уманця.
У Вінниці спалили авто депутата міськради, - ФОТО Фото:svoboda.org.ua

"У ніч на 3 березня 2017 року у Вінниці невідомі спалили автомобіль депутата міської ради від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Дмитра Уманця", - повідомляють на офіційному сайті партії.

Фото: svoboda.org.ua

Відзначають, що машина депутата була припаркована біля його будинку. Поряд з нею стояло ще близько 10 авто, які не постраждали.

Нагадаємо, у Кролевецькому районі Сумської області невідомі підпалили будинок депутата обласної ради Володимира Пилипейка від політичної партії "Опозиційний блок".

 

 

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03 03 2017 10:34
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