CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі в ніч на п'ятницю спалили автомобіль депутата Вінницької міської ради від партії "Свобода" Дмитра Уманця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вінниці спалили авто депутата міськради, - ФОТО
Машина була припаркована біля будинку депутата Уманця
Фото:svoboda.org.ua
"У ніч на 3 березня 2017 року у Вінниці невідомі спалили автомобіль депутата міської ради від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Дмитра Уманця", - повідомляють на офіційному сайті партії.
Фото: svoboda.org.ua
Відзначають, що машина депутата була припаркована біля його будинку. Поряд з нею стояло ще близько 10 авто, які не постраждали.
Нагадаємо, у Кролевецькому районі Сумської області невідомі підпалили будинок депутата обласної ради Володимира Пилипейка від політичної партії "Опозиційний блок".
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03 03 2017 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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