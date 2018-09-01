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У Вінниці патрульні зі стріляниною затримали п'яного водія

Водієві загрожує позбавлення волі до двох років
У Вінниці патрульні зі стріляниною затримали водія в нетверезому стані.
У Вінниці патрульні зі стріляниною затримали п Фото: rbc.ua

Про це пише прес-служба поліції в Facebook.

"У ніч з 7 на 8 січня на вулиці Чапельській патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого порушив порушив ПДР. Поліцейські подали водієві сигнал про зупинку. Але, як і більшість водіїв-порушників, чоловік за кермом вимогу проігнорував та продовжив рух, лише додавши швидкості", - пишуть правоохоронці.

Згідно з інформацією, після кількох попереджень патрульні відкрили стрілянину з травматичної зброї по колесах автомобіля. Як з'ясувалося, в автомобілі перебували ще троє пасажирів.

За кермом був 21-річний водій напідпитку, рівень алкоголю в його організмі майже в 8 разів перевищував допустиму норму - 1,34 проміле.

"На чоловіка патрульні склали низку адмінматеріалів: за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (ст. 130), за незупинку на вимогу поліцейських (ст. 122-2), за створення аварійної ситуації (ст. 122-4), відсутність підсвітки номерного знаку (ч. 6 ст. 121), за водіння в темну пору доби без увімкненого світла фар (ч. 2 ст. 122), за те, що не мав при собі жодних документів (ч. 1 ст. 126) та взагалі не отримував посвідчення водія (ч. 2 ст. 126)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за фактом опору поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за минулий рік поліція США застрелила майже тисячу осіб.

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09 01 2018 20:22
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