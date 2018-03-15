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У Вінниці службовці Управління з боротьби з торгівлею людьми організували мережу публічних будинків

Правоохоронці користувалися службовим становищем для втягування жінок у проституцію
У Вінниці викрито мережу замасковалих під масажні салони публічних будинків, організованих низкою посадових осіб Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.
У Вінниці службовці Управління з боротьби з торгівлею людьми організували мережу публічних будинків Фото: vin.gp.gov.ua

Співробітники поліції, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з іншими особами втягували жінок у заняття проституцією, - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Спецоперація по припиненню діяльності закладів, що надають інтимні послуги, відбулася 15 березня. Всього було проведено 15 обшуків в самих закладах, як у Вінниці, так і в інших регіонах, в квартирах, автомобілях і службових кабінетах причетних працівників управління по боротьбі з торгівлею людьми.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучили готівку, у тому числі в доларах і в євро, отриману за проституцію, сейфи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, сім-карти, флеш-накопичувачі, банківські картки, блокноти, холодну і вогнепальну зброю, боєприпаси, паспорти та біологічні зразки осіб, втягнутих у заняття проституцією.

Фото: vin.gp.gov.ua

Нагадаємо, що Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили в одній з квартир у центрі Львова БДСМ-студію еротичного масажу, де дівчата надавали платні сексуальні послуги клієнтам-чоловікам.

 

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15 03 2018 18:30
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