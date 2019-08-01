У Вінниці священик УПЦ МП "на знак протесту" скинув купол з храму

Свій вчинок Парандюк пояснив тим, що його "виселяють" з відомчої території.

За словами священика, громада храму "15 років встановлювала купол", а нині "через відмову переходити до ПЦУ" його демонтували, повідомляють "Новини Вінниці".

Розірвання договору-оренди приміщення храму та розторгнення договірних відносин з єпархією щодо проведення служб у відомчому приміщенні ініціювало керівництво навчального закладу МВС.

"Ієрей став відомим у місті через відверто проросійську позицію та агресію до ПЦУ. До Об’єднавчого собору він намагався чинити тиск на правлячого архієрея, звинувачувати його та створювати "опозицію". ... Він продовжує налаштовувати вірян на супротив, підбурювати їх і розповсюджувати фейки про міфічні "захвати церков", - зазначає видання.

Нагадаємо, в УПЦ МП заявили про "стресовий стан" митрополита, який перейшов у ПЦУ.