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У Вінниці водії на іномарках влаштували нічні перегони із стріляниною

Один з автомобілів на польських номерах поліцією оголошено в розшук
У Вінниці вночі в суботу, 19 серпня, водії Land Rover і BMW влаштували стрілянину на дорозі, переслідуючи автомобіль Mitsubishi.
У Вінниці водії на іномарках влаштували нічні перегони із стріляниною Фото: npu.gov.ua

Між водієм Mitsubishi і групою осіб виник конфлікт, в результаті чого вони стали його переслідувати і, намагаючись наздогнати, пострілами пошкодили автомобіль, - заявили в прес-службі Головного управління Нацполиции у Вінницькій області.

Правоохоронцям вдалося зупинити нічні перегони зі стрільбою, блокувавши автомобілі Land Rover та Mitsubishi. Водієві автомобіля BMW з польською реєстрацією вдалося втекти з місця події. Він оголошений в розшук.

Двоє гонщиків були затримані і вже допитуються. У поліції встановлюють всі обставини інциденту.

"Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій з застосуванням зброї ч. 4 ст.296 КК "Хуліганство". Такий злочин карається ув'язненням терміном від трьох до семи років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня на Троєщині сталася стрілянина. ЗМІ повідомили, що стрілянину з бойової зброї влаштував нардеп Сергій Мельничук. Його автомобіль опинився заблокованим на узбіччі. Згодом у столичній поліції в коментарі 112.ua уточнили, що стрілянину відкрив охоронець народного депутата.

 
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19 08 2017 17:57
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