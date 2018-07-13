У Вінниці затримали одного з керівників фіскалів, який вимагав півмільйона
"Затримали керівника підрозділу ГУ ДФС у Вінницькій області та його пособника, які вимагали 0,5 млн грн з бізнесмена", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan
"Правоохоронець спільно з директором однієї з комерційних структур вимагали від керівника суб’єкта господарювання сектору економіки 0,5 млн грн за неперешкоджання діяльності підприємства, вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, яке стосується діяльності вказаного підприємства", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Затримані отримали частину хабара в сумі $5 000 доларів та 48 тисяч гривень, додала Сарган.
Також в ході проведених обшуків було вилучено кошти і зібрані інші докази протиправної діяльності фіскала.
Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили у систематичному хабарництві керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки міської ради.
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