У Вінниці затримали одного з керівників фіскалів, який вимагав півмільйона

В ході проведених обшуків було вилучено кошти

Співробітники прокуратури спільно з СБУ піймали на вимаганні неправомірної вигоди керівника одного з підрозділів ДФС у Вінницькій області.

"Затримали керівника підрозділу ГУ ДФС у Вінницькій області та його пособника, які вимагали 0,5 млн грн з бізнесмена", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.



Фото: facebook.com/LarysaSargan



Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Правоохоронець спільно з директором однієї з комерційних структур вимагали від керівника суб’єкта господарювання сектору економіки 0,5 млн грн за неперешкоджання діяльності підприємства, вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, яке стосується діяльності вказаного підприємства", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Затримані отримали частину хабара в сумі $5 000 доларів та 48 тисяч гривень, додала Сарган.

Також в ході проведених обшуків було вилучено кошти і зібрані інші докази протиправної діяльності фіскала.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили у систематичному хабарництві керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки міської ради.