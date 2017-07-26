У Вінниці затримали трьох йорданських студентів, які викрали місцевого жителя
Про це повідомляє прес-служба поліції у Фейсбуці.
"Шляхом фізичного насильства і погроз вбивством, зловмисники вимагали за звільнення хлопця 40 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.
24-річний місцевий житель на замовлення іноземців пригнав їм із-за кордону автомобіль. Через деякий час вони вирішили повернути машину і захотіли забрати 3 тис. доларів. Через деякий час зловмисники заявили, що нарахували відсотки в сумі 40 тис. доларів.
У лютому 2017 року зловмисники вивезли свого боржника за місто, де, погрожуючи ножем та фізичною розправою, змусили його написати кілька розписок про отримання позики у розмірі 40 тис. доларів США.
Потерпілому довелося звертатися до родича, який приніс здирникам частину суми і паспорт як заставу.
"Зловмисників затримали під час передачі залишку "боргу". Ними виявилися троє 24-річних жителів Йорданії.
Цього року вони закінчили навчання у вінницькому університеті і до кінця липня мали покинути Україну", - повідомили в поліції.
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