У Вінниці затримали трьох йорданських студентів, які викрали місцевого жителя

У Вінниці поліцейські затримали трьох громадян Йорданії, які в липні викрали місцевого жителя, нібито, через його боргові зобов'язання.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Фейсбуці.

"Шляхом фізичного насильства і погроз вбивством, зловмисники вимагали за звільнення хлопця 40 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

24-річний місцевий житель на замовлення іноземців пригнав їм із-за кордону автомобіль. Через деякий час вони вирішили повернути машину і захотіли забрати 3 тис. доларів. Через деякий час зловмисники заявили, що нарахували відсотки в сумі 40 тис. доларів.

У лютому 2017 року зловмисники вивезли свого боржника за місто, де, погрожуючи ножем та фізичною розправою, змусили його написати кілька розписок про отримання позики у розмірі 40 тис. доларів США.

Потерпілому довелося звертатися до родича, який приніс здирникам частину суми і паспорт як заставу.

"Зловмисників затримали під час передачі залишку "боргу". Ними виявилися троє 24-річних жителів Йорданії.

Цього року вони закінчили навчання у вінницькому університеті і до кінця липня мали покинути Україну", - повідомили в поліції.