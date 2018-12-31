У Вінниці жорстоко вбили чотирьох людей, двоє з яких діти

Вінницька поліція розслідує обставини вбивства чотирьох людей, двоє з яких діти.

"Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив в своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну дружину та 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей", - повідомляє поліція Вінницької області.

Зазначається, що у квартирі також перебувала 3-річна дівчинка з важкими травмами голови, яку госпіталізували. На жаль, травми, отримані дитиною, виявились несумісними з життям. Під час надання медичної допомоги вона померла у лікарні.

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема, огляд місця події. За попередньою інформацією, потерпілі загинули від завданих травм голови.

На момент приїзду поліцейських в квартирі перебував чоловік, який викликав швидку. Його доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин. Слідство відпрацьовує різні версії. Тривають слідчі дії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство кількох людей). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліція встановлює обставини смертельного падіння школярки з дев'ятиповерхівки у Московському районі Харкова.