У Вінниці зіткнулися чотири автомобілі – загинула одна людина, трьох травмовано
Аварія сталася сьогодні близько 9:00 на вул. Лебединського. Поліцією попередньо встановлено, що 30-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro і вантажівкою MAN, повідомляє прес-служба обласної поліції.
У результаті аварії каретами швидкої допомоги в лікарню доставлені водій BMW, водій та пасажир мікроавтобуса Opel Vivaro. Під час надання медичної допомоги в лікарні водій BMW помер.
На місці працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції. Обставини жахливої ДТП встановлюються, опитуються свідки.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.
За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушеньправил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.
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