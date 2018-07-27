У Вінниці зіткнулися чотири автомобілі – загинула одна людина, трьох травмовано

У Вінниці зіткнулися два легкових автомобілі, бус і вантажівка, троє травмованих у важкому стані доставлено в реанімаційне відділення міської лікарні, один з водіїв помер.

Аварія сталася сьогодні близько 9:00 на вул. Лебединського. Поліцією попередньо встановлено, що 30-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro і вантажівкою MAN, повідомляє прес-служба обласної поліції.

У результаті аварії каретами швидкої допомоги в лікарню доставлені водій BMW, водій та пасажир мікроавтобуса Opel Vivaro. Під час надання медичної допомоги в лікарні водій BMW помер.

На місці працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції. Обставини жахливої ДТП встановлюються, опитуються свідки.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушеньправил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.