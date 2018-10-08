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На Вінниччині поліцейський застрелив психічно хворого чоловіка із ножем

У поліції стверджують, що правопорушник напав на правоохоронців і один із них був змушений вдатися до стрільби
У Вінницькій області під час затримання психічно хворого чоловіка з ножем правоохоронці застосували зброю, правопорушник загинув на місці.
На Вінниччині поліцейський застрелив психічно хворого чоловіка із ножем Фото: 24tv.ua

Інцидент стався напередодні ввечері в Іллінецькому районі.

"Близько 21:00 до місцевого відділення поліції надійшло повідомлення від сімейного лікаря, що він потребує втручання поліцейських під час надання медичної допомоги чоловіку, який має проблеми з психічним здоров’ям. За словами медика, він поводився агресивно та погрожував фізичною розправою своїй жінці та лікарям", - повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Коли на місце виклику прибули правоохоронці, лікарі та місцеві жителі повідомили, що чоловік з ножем у руках побіг в невідомому напрямку, при цьому він погрожував когось вбити.

Поліцейські виявили правопорушника біля місцевого ставка. "Він поводився неадекватно, аби його вгамувати та вилучити зброю, почали з ним перемовини", - підкреслюють правоохоронці.

Однак на вимоги поліції та попередження про застосування зброї чоловік не відреагував, і кинувся з ножем на одного з правоохоронців. "Поліцейському довелося застосувати зброю. У результаті правопорушник отримав вогнепальне поранення, від якого загинув на місці події", - стверждують у поліції.

За словами місцевих жителів, у чоловіка раніше неодноразово проявлялись напади агресії, під час яких він погрожував їм фізичною розправою.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, в Одеській області, в селищі Тарутине, поліцейський ударив хлопця, який назвав його "мусором".
 

 

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10 08 2018 10:32
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