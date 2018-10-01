У Вінницькій області адвокат погорів на хабарі в $15 тис Затриманому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці

У Вінницькій області прокуратура та СБУ затримали адвоката під час отримання 15 тис. доларів неправомірної вигоди.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ці гроші адвокат отримав "за сприяння непритягненню особи до кримінальної відповідальності", повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook. Затриманому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці. Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки затримали в Харкові двох співробітників Державної фіскальної служби за підозрою в отриманні хабара в розмірі 20 тис. доларів.

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