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На Вінниччині поліцейський начальник і прокурор організували схему здирництва хабарів

У злочинній схемі були задіяні четверо осіб
Служба безпеки України викрила в корупційній діяльності начальника одного з відділень поліції та першого заступника керівника однієї з місцевих прокуратур Вінницької області.
На Вінниччині поліцейський начальник і прокурор організували схему здирництва хабарів фото: ssu.gov.ua

Зловмисники організували механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих жителів за "вирішення питання" про закриття кримінальних проваджень.

При цьому посередниками для передачі грошей чиновники залучили двох приватних підприємців.

Фото:ssu.gov.ua

"Оперативники спецслужби задокументували, що посадові особи вимагали $3 тисячі від комерсанта, який звинувачувався у підробці службових документів. Працівники СБ України затримали чотирьох фігурантів справи в різних місцях області після отримання всієї суми хабара", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо, в Волинській області на хабарі в три тисячі доларів зловили співробітника департаменту військової контррозвідки СБУ.

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13 02 2018 18:57
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