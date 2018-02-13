CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України викрила в корупційній діяльності начальника одного з відділень поліції та першого заступника керівника однієї з місцевих прокуратур Вінницької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Вінниччині поліцейський начальник і прокурор організували схему здирництва хабарів
У злочинній схемі були задіяні четверо осіб
фото: ssu.gov.ua
Зловмисники організували механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих жителів за "вирішення питання" про закриття кримінальних проваджень.
При цьому посередниками для передачі грошей чиновники залучили двох приватних підприємців.
Фото:ssu.gov.ua
"Оперативники спецслужби задокументували, що посадові особи вимагали $3 тисячі від комерсанта, який звинувачувався у підробці службових документів. Працівники СБ України затримали чотирьох фігурантів справи в різних місцях області після отримання всієї суми хабара", - зазначили у СБУ.
Нагадаємо, в Волинській області на хабарі в три тисячі доларів зловили співробітника департаменту військової контррозвідки СБУ.
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13 02 2018 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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