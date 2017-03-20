У Вінницькій області троє в масках вчинили розбійний напад на ювелірний магазин

Вони, погрожуючи продавцю предметом, схожим на автомат, заволоділи золотими виробами

У Вінницькій області троє невідомих в масках вчинили розбійний напад на ювелірний магазин.

Близько 16:20 18 березня троє невідомих осіб у масках зайшли у відділ ювелірних виробів, розташований в ТРК "Європейський" в м. Тульчин по вул. Леонтовича, 55Б. Вони, погрожуючи продавцю предметом, схожим на автомат, заволоділи золотими виробами.

Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Вінницькій області.

Після скоєння злочину зловмисники вибігли з торгового центру через центральний вихід і втекли на автомобілі марки BMW - Х5 темного кольору.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Поліція вживає слідчі і оперативні заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.