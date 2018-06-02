У вінницьких школах продовжили карантин: захворюваність на ГРВІ продовжує зростати
Відповідне рішення під час засідання у вівторок, 6 грудня, прийняв Вінницький виконавчий комітет, передає прес-служба Вінницької міської ради.
"Для запобігання поширенню грипу у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста вимушені канікули тривали до 12 лютого включно", - йдеться в повідомленні.
Також керівникам приватних установ та громадських організацій рекомендовано призупинити проведення заходів з масовим перебуванням дітей.
Так, на п'ятому тижні захворюваність гострими респіраторними інфекціями продовжує зростати. За медичною допомогою з приводу респіраторних захворювань звернулося 4 тис. 454 вінничанина, інтенсивний показник склав 1202,5 на 100 тис. населення, що вище епідемічного порогу (1132,7) на 6,2%. 71,6% з числа захворілих складають діти до 18 років (3189), при цьому 61,4% - це діти вікової групи від 5 до 14 років.
"За цей тиждень госпіталізовано в лікувально-профілактичні установи міста 119 осіб з ознаками захворюваності на гострі респіраторні інфекції, у тому числі 83 дитини (70%)", - повідомляє Вінницька міськрада.
Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.
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