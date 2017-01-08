CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вірменії в Арагацотнській області під час траурної церемонії на кладовищі села Шаміра невідомий чоловік увірвався в зал і відкрив вогонь по присутніх.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вірменії четверо осіб загинули через стрілянину на похороні
П'ятеро отримали поранення
Фото: facebook.com/newsamarm
В результаті нападу три людини загинули і п'ятеро поранені. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції, пише "Громадське".
Водночас російське інформаційне агентство "Интерфакс" повідомляє, що кількість жертв зросла до чотирьох. Зазначається, що один з поранених в результаті нападу помер в лікарні Єревана.
За версією слідства, злочин стався на побутовому підґрунті.
На місце події виїхала бригада оперативників. Підозрюваний розшукується, його особа встановлена.
Як повідомляв iPress.ua, у неділю, 30 липня, на Філіппінах під час поліцейської облави був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.
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01 08 2017 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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