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У Вірменії четверо осіб загинули через стрілянину на похороні

П'ятеро отримали поранення
У Вірменії в Арагацотнській області під час траурної церемонії на кладовищі села Шаміра невідомий чоловік увірвався в зал і відкрив вогонь по присутніх.
У Вірменії четверо осіб загинули через стрілянину на похороні Фото: facebook.com/newsamarm

В результаті нападу три людини загинули і п'ятеро поранені. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції, пише "Громадське".

Водночас російське інформаційне агентство "Интерфакс" повідомляє, що кількість жертв зросла до чотирьох. Зазначається, що один з поранених в результаті нападу помер в лікарні Єревана.

За версією слідства, злочин стався на побутовому підґрунті.

На місце події виїхала бригада оперативників. Підозрюваний розшукується, його особа встановлена.

Як повідомляв iPress.ua, у неділю, 30 липня, на Філіппінах під час поліцейської облави був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.

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01 08 2017 14:34
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