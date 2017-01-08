У Вірменії четверо осіб загинули через стрілянину на похороні П'ятеро отримали поранення

У Вірменії в Арагацотнській області під час траурної церемонії на кладовищі села Шаміра невідомий чоловік увірвався в зал і відкрив вогонь по присутніх.

Фото: facebook.com/newsamarm

В результаті нападу три людини загинули і п'ятеро поранені. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції, пише "Громадське". Водночас російське інформаційне агентство "Интерфакс" повідомляє, що кількість жертв зросла до чотирьох. Зазначається, що один з поранених в результаті нападу помер в лікарні Єревана. За версією слідства, злочин стався на побутовому підґрунті. На місце події виїхала бригада оперативників. Підозрюваний розшукується, його особа встановлена. Як повідомляв iPress.ua, у неділю, 30 липня, на Філіппінах під час поліцейської облави був убитий мер міста Озаміс Рейнальдо Пароджіног і ще шість осіб, які чинили опір арешту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію