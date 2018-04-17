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У Вірменії оголосили про початок "оксамитової революції"

У багатьох містах Вірменії проходять масові акції протесту і страйки
Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
У Вірменії оголосили про початок "оксамитової революції" Фото: 1in.am

"Офіційно заявляю - у Вірменії склалася революційна ситуація, і я сьогодні оголошую про початок народної мирної оксамитової революції", - сказав він, передають "Новини-Вірменії".

За словами Пашиняна, у багатьох містах Вірменії, в тому числі, в Гюмрі, Ванадзоре і Іджевані, проходять масові акції протесту і страйки.

Він вважає, що необхідно продовжувати проявляти гнучкість, мережеву боротьбу, діяти за принципом "відкритих рук", виключити будь-яке застосування сили щодо правоохоронців, але при цьому паралізувати роботу всіх держструктур країни.

"Ми зараз проведемо ходу до будівель державних структур для блокування їх роботи, будемо проводити сидячі страйки всередині або зовні будівель", - повідомив Пашинян.

Нагадаємо, що в столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.

Причина протестів - фактичне порушення Конституції країни: Саргсян вже провів два терміни на посаді президента країни. Після переходу Вірменії на парламентську систему прем'єр-міністр стає головною посадою в країні, і, по суті, призначення стане третім строком на чолі держави для Саргсяна.

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17 04 2018 15:07
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