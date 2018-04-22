У Вірменії затримали лідера протестів Пашиняна, - ЗМІ

Перед цим відбулася зустріч прем'єра Сержа Саргсяна і Пашиняна, яка тривала кілька хвилин і не дала жодних результатів

Поліція Вірменії затримала лідера протестів Нікола Пашиняна.

Зоду опозиції було зупинено в єреванському районі Еребуні. Поліція оточила демонстрантів, були застосовані спецзасоби, кілька правоохоронців вивели Пашиняна з натовпу, повідомляють "РИА Новости".

Спочатку поліція затримала Пашиняна, а потім затримала Мікаеляна, який очолив протест. До місця зіткнень прибувають машини швидкої допомоги.

Як передають "Новини Вірменії", Пашинян закликав посилити протести через відмову прем'єр-міністра Сержа Саргсяна піти у відставку.

"Я закликаю громадян Вірменії з подвійною силою продовжити дії громадянської непокори, і сьогодні в 19:00 знову зібратися на площі Республіки. Ви побачили, що пан Саргсян втратив почуття адекватності, погано володіє ситуацією, і ми повинні продовжити тиск до тих пір, поки почуття адекватності у пана Саргсяна не відновиться", - сказав він.

Пашинян підкреслив, що протести носять мирний характер і закликав поліцію не перешкоджати свободі зібрань, якщо навіть вони створюють певні обмеження.

Зазначимо, що вранці 22 квітня в готелі "Маріотт" відбулася зустріч Саргсяна і Пашиняна, яка тривала кілька хвилин і не дала ніяких результатів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що "інші діячі" зможуть взяти управління країною після вирішення проблеми Карабаху і забезпечення безпечного розвитку держави.