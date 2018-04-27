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У вірменському Ґюмрі почався багатотисячний мітинг опозиції

Опозиційного депутата Нікола Пашиняна зустріла багатотисячна юрба на площі Вардананц
Увечері в п'ятницю, 27 квітня, у вірменському місті Ґюмрі, другому за величиною в країні, почався антиурядовий мітинг.
У вірменському Ґюмрі почався багатотисячний мітинг опозиції Фото: reuters.com

Як передає NEWS.am, лідера протестів, опозиційного депутата Нікола Пашиняна зустріла багатотисячна юрба на площі Вардананц. Він в'їхав на площу на фаетоні, який є символом старого міста, після того як здійснив автопробіг з Єревана в Ґюмрі.

Під час мітингу Пашинян заявив, що поточна політична ситуація має одне рішення - всі парламентські фракції висунуть кандидатом на пост прем'єр-міністра "кандидата від народу".

"Є одна дорога - вибрати прем'єр-міністром Вірменії кандидата від народу. Якщо я зрозумію, що є інший шлях, який допоможе не зломити перемогу громадянина Вірменії, я в той же момент відмовлюся. Але політична відповідальність змушує мене констатувати, що немає іншого варіанту і де-факто перемога повинна бути зафіксована де-юре 1 травня", - сказав він.

Наступний мітинг Нікол Пашинян проведе в Ванадзорі 28 квітня, а 29 квітня будуть відновлені всі акції протесту з новою силою, 1 травня з 08:00 всі "заполонять" вулиці Єревана.

Нагадаємо, попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений був залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.

У Єревані поновилися вуличні протести.

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