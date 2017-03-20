НОВИНИСьогодні, 20 березня, в Нью-Йорку на 101 році життя помер американський мільярдер і філантроп Девід Рокфеллер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У віці 101 року помер американський мільярдер і філантроп Девід Рокфеллер
Forbes оцінював статки мільярдера в $3,3 млрд
Девід Рокфеллер. Фото: The New York Times
Смерть мільярдера підтвердив прес-секретар сім'ї Рокфеллерів Фрейзер Сітел, повідомляє The New York Times.
Девід Рокфеллер був найстарішим мільярдером рейтингу журналу Forbes. Журнал оцінював статки мільярдера в $3,3 млрд.
Філантроп був останнім живим з-поміж онуків Рокфеллера-старшого - першого американського мільярдера і засновника компанії Standard Oil.
Девід Рокфеллер понад десятиліття керував банком Chase Manhattan і мав великий вплив у світі, поширюючи ідеї американського капіталізму. Як зазначає NYT, в інших країнах він удостоювався прийомів рівня голів держав.
Нагадаємо, що у віці 90 років помер легендарний американський рок-музикант Чак Беррі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 03 2017 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків