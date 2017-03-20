У віці 101 року помер американський мільярдер і філантроп Девід Рокфеллер Forbes оцінював статки мільярдера в $3,3 млрд

Сьогодні, 20 березня, в Нью-Йорку на 101 році життя помер американський мільярдер і філантроп Девід Рокфеллер.

Девід Рокфеллер. Фото: The New York Times

Смерть мільярдера підтвердив прес-секретар сім'ї Рокфеллерів Фрейзер Сітел, повідомляє The New York Times. Девід Рокфеллер був найстарішим мільярдером рейтингу журналу Forbes. Журнал оцінював статки мільярдера в $3,3 млрд. Філантроп був останнім живим з-поміж онуків Рокфеллера-старшого - першого американського мільярдера і засновника компанії Standard Oil. Девід Рокфеллер понад десятиліття керував банком Chase Manhattan і мав великий вплив у світі, поширюючи ідеї американського капіталізму. Як зазначає NYT, в інших країнах він удостоювався прийомів рівня голів держав. Нагадаємо, що у віці 90 років помер легендарний американський рок-музикант Чак Беррі.

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