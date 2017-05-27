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У віці 90 років помер екс-радник Картера Збігнєв Бжезінський

Причини смерті залишаються невідомими
Американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.
У віці 90 років помер екс-радник Картера Збігнєв Бжезінський Збігнєв Бжезінський. Фото: Getty Images

"Радник з національної безпеки Президента Джиммі Картера Збіґнєв Бжезінський помер, повідомила його дочка Міка", - інформує повідомив Bloomberg.

Міка Бжезінскі написала в соцмережі, що її батько помер мирно, але не назвала причину смерті.

 

Як повідомляє The New York Times, Бжезинський помер в госпіталі в Фолс-Черче (штат Вірджинія).

Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. Його батько Тадеуш Бжезінський народився в 1896 р. в Золочеві, що на Львівщині. З 1958 р. набув громадянства США. В 1977-1981 р. – радник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера. Автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики. В останні роки часто висловлювався на підтримку територіальної цілісності України.

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27 05 2017 10:40
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