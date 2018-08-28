ООС: окупанти застосували на Донбасі важку зброю
"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час одного з обстрілів російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями", - повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.
За їхніми даними, із мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Новомихайлівка, з інших видів озброєння були обстріляні українські військові у районах населених пунктів Кримське, Попасна та Красногорівка.
"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", - зазначають у штабі.
Там повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил під час обстрілів не було, а ситуація в районі ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, 27 серпня в районі ООС сепаратисти сім разів порушили перемир'я, один український військовий отримав поранення.
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