ООС: окупанти застосували на Донбасі важку зброю

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил під час обстрілів не було

Упродовж вівторка 28 серпня, від 7-ї до 18-ї години, бойовики п'ять разів порушили режим "тиші" на сході України, один з них з важкого озброєння.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час одного з обстрілів російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями", - повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За їхніми даними, із мінометів калібру 82 мм бойовики обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Новомихайлівка, з інших видів озброєння були обстріляні українські військові у районах населених пунктів Кримське, Попасна та Красногорівка.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", - зазначають у штабі.

Там повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил під час обстрілів не було, а ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, 27 серпня в районі ООС сепаратисти сім разів порушили перемир'я, один український військовий отримав поранення.