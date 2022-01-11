У вівторок проблеми з енергопостачанням обіцяють у семи областях
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Обмеження розпочалися з 06:00 у вівторок, зазначає оператор.
Відключення світла стосуватимуться всіх категорій споживачів у Центральному (Київ; Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.
В Укренерго наголошують, що тимчасові контрольовані обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти.
Раніше повідомлялось, що ДТЕК використала всі запаси обладнання для ремонту пошкоджених об’єктів інфраструктури.
Додати коментар
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців
- Канада запровадила нові санкції проти Ірану