У вівторок в Німеччині страйкуватимуть вже 8 аеропортів

У деяких аеропортах страйк буде 24-годинний, в інших – з 2-ї години ночі до 8-ї вечора

У вівторок, 15 січня, до страйку працівників служб безпеки підключаться вже 8 німецьких аеропортів.

Про це попередив у неділю профспілка Ver.di, повідомляє "Укрінформ".

"Страйк пройде в 8 аеропортах", - зазначили у профспілці.

Крім Франкфурта-на-Майні, про що повідомлялося раніше, попереджувальні страйки анонсовані в аеропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Гамбурга, Лейпцига/Галле, Дрездена і Ерфурта.

Крім того, про обмеження у роботі персоналу заявили Ганновера і Мюнхена.

У деяких аеропортах страйк буде 24-годинний, в інших – з 2-ї години ночі до 8-ї вечора.

За підрахунками асоціації аеропортів ADV, заплановані перерви в роботі торкнуться не менше 220 тисяч пасажирів.

Керівництво аеропортів радять пасажирам, які планують подорожі у цей день, перебронювати квитки на інші напрями чи дні. Тим же, чиї рейси не випадуть з розкладу, варто взяти до уваги те, що проходження контролю може зайняти набагато більше часу. У будь-якому випадку, пасажири повинні зв'язатися зі своєю компанією-перевізником і уточнити, чи не скасовується їх рейс.

Нагадаємо, що у трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт - у четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.