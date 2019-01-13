У вівторок в Німеччині страйкуватимуть вже 8 аеропортів
Про це попередив у неділю профспілка Ver.di, повідомляє "Укрінформ".
"Страйк пройде в 8 аеропортах", - зазначили у профспілці.
Крім Франкфурта-на-Майні, про що повідомлялося раніше, попереджувальні страйки анонсовані в аеропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Гамбурга, Лейпцига/Галле, Дрездена і Ерфурта.
Крім того, про обмеження у роботі персоналу заявили Ганновера і Мюнхена.
У деяких аеропортах страйк буде 24-годинний, в інших – з 2-ї години ночі до 8-ї вечора.
За підрахунками асоціації аеропортів ADV, заплановані перерви в роботі торкнуться не менше 220 тисяч пасажирів.
Керівництво аеропортів радять пасажирам, які планують подорожі у цей день, перебронювати квитки на інші напрями чи дні. Тим же, чиї рейси не випадуть з розкладу, варто взяти до уваги те, що проходження контролю може зайняти набагато більше часу. У будь-якому випадку, пасажири повинні зв'язатися зі своєю компанією-перевізником і уточнити, чи не скасовується їх рейс.
Нагадаємо, що у трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт - у четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.
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