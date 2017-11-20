На Донбасі у військовій частині загинуло троє українських військових
"19 листопада загинуло троє військовослужбовців. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням. Причини і подробиці надзвичайної події з'ясовуються. На місці працюють оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури", –повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.
У штабі додали, що за фактом події порушено кримінальну справу, здійснюється слідство.
За минулу добу, 19 листопада, бойовики 26 разів порушили перемир'я - один боєць ЗСУ травмований.
Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік засудив обстріл Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада і закликав сторони збройного конфлікту створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури на Донбасі.
Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.
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