Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі у військовій частині загинуло троє українських військових

За попередньою інформацією, трагедія сталася через необережне поводження з пічним обладнанням
У військовій частині, яка виконує завдання в зоні Антитерористичної операції на Донбасі, 19 листопада загинуло троє українських військовослужбовців.
На Донбасі у військовій частині загинуло троє українських військових Фото galka.if.ua

"19 листопада загинуло троє військовослужбовців. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням. Причини і подробиці надзвичайної події з'ясовуються. На місці працюють оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури",  –повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.

У штабі додали, що за фактом події порушено кримінальну справу, здійснюється слідство.

За минулу добу, 19 листопада, бойовики 26 разів порушили перемир'я - один боєць ЗСУ травмований.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік засудив обстріл Донецької фільтрувальної станції в ніч на 4 листопада і закликав сторони збройного конфлікту створити зони безпеки навколо цивільної інфраструктури на Донбасі.

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг хоче зустрітися з ватажками терористів ОРДО Олександром Захарченком та ОРЛО Ігорем Плотницьким.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2017 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.