На Донбасі у військовій частині загинуло троє українських військових

За попередньою інформацією, трагедія сталася через необережне поводження з пічним обладнанням

У військовій частині, яка виконує завдання в зоні Антитерористичної операції на Донбасі, 19 листопада загинуло троє українських військовослужбовців.

"19 листопада загинуло троє військовослужбовців. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням. Причини і подробиці надзвичайної події з'ясовуються. На місці працюють оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури", –повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.

У штабі додали, що за фактом події порушено кримінальну справу, здійснюється слідство.

За минулу добу, 19 листопада, бойовики 26 разів порушили перемир'я - один боєць ЗСУ травмований.