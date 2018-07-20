У військовій частині в Києві виявили близько 180 тонн зіпсованої "тушонки"

Комісія Міністерства оборони України виявила 176 тонн непридатної для вживання в їжу м'ясних консервів у військовій частині 2788 в Києві.

Про це повідомив заступник начальника ГУ розвитку та супроводу Збройних сил Вадим Старощук, передають "Українські новини".

"Під час перевірки виявлено ряд порушень вимог чинних нормативно-правових актів, а саме виявлено продовольство без документів, які підтверджують якість і безпеку, а саме тушковану м'ясо з яловичини у кількості більше 176 тонн. Виготовлена ця продукція товариством з обмеженою відповідальністю "Візит", місто Узин, Київська область", - зазначив Старощук.

Він додав, що результати двох лабораторних досліджень підтвердили, що продукти не відповідали існуючим вимогам.

"Після проведення службового розслідування за наказом міністра оборони Степана Полторака відповідальні за дану ситуацію посадові особи військової частини притягнуто до дисциплінарної відповідальності, матеріали розслідування передані у військову прокуратуру", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що курсантів харківського Національного університету Повітряних Сил годували стравами, в яких перевірка виявила тарганів і хробаків.