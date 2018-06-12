У військовій частині Василькова отруїлися 20 осіб
4 грудня о 16:30 до медпункту в/ч звернулися 12 військовослужбовців строкової служби зі скаргами на біль у шлунку, пронос, субфебрильну температуру, повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.
Військовослужбовцям надали першу медичну допомогу та встановили попередній діагноз – гастроентероколіт.
5 грудня службові особи 10 Регіонального санітарно-епідеміологічного управління встановлювали причини цього: відібрали бактеріальні змиви, проби води та їжі у цій військовій частині.
Також було надано припис з приводу реєстрації випадків гострих кишкових інфекцій.
6 грудня санепідемологи приїжджали до військової частини в Василькові Київської області для проведення додаткових досліджень.
Наразі під наглядом лікарів Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" перебувають 20 осіб.
Ведеться службове розслідування за фактом захворювання військовослужбовців.
"За результатами розслідування буде здійснено відповідне реагування, а за наявності підстав винні посадові особи будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності", – заявляє прокуратура.
Нагадаємо, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що курсантів харківського Національного університету Повітряних Сил годували стравами, в яких перевірка виявила тарганів і хробаків.
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