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У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані

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У котельні однієї з військових частин оперативного командування "Південь" стався розрив котла, в результаті події один солдат отримав опіки й чисельні травми.
У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані Фото: з відкритих джерел

"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу", - повідомляє оперативне командування "Південь".

Про випадок уже поінформували батьків строковика. "Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий", - додали у командуванні.

Також, на Рівненському загальновійськовому полігоні пролунав вибух, у результаті чого було травмовано 19-річного солдата. Травмований солдат дістав осколкові поранення передпліччя, його відправили до військового госпіталю.

 
 
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28 12 2018 10:26
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