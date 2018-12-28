У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані Порушено кримінальне впровадження, проводяться слідчі дії

У котельні однієї з військових частин оперативного командування "Південь" стався розрив котла, в результаті події один солдат отримав опіки й чисельні травми.

Фото: з відкритих джерел

"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу", - повідомляє оперативне командування "Південь". Про випадок уже поінформували батьків строковика. "Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий", - додали у командуванні. Також, на Рівненському загальновійськовому полігоні пролунав вибух, у результаті чого було травмовано 19-річного солдата. Травмований солдат дістав осколкові поранення передпліччя, його відправили до військового госпіталю.

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