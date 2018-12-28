CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ котельні однієї з військових частин оперативного командування "Південь" стався розрив котла, в результаті події один солдат отримав опіки й чисельні травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані
Порушено кримінальне впровадження, проводяться слідчі дії
Фото: з відкритих джерел
"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу", - повідомляє оперативне командування "Південь".
Про випадок уже поінформували батьків строковика. "Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий", - додали у командуванні.
Також, на Рівненському загальновійськовому полігоні пролунав вибух, у результаті чого було травмовано 19-річного солдата. Травмований солдат дістав осколкові поранення передпліччя, його відправили до військового госпіталю.
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